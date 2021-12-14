Уровень воды в Волге под Ульяновском стабилизировался

Специалистам удалось стабилизировать уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Ульяновской области. Сейчас он составляет 50 м Балтийской системы (мБС) при критической отметке в 45,5 мБС. По прогнозам уровень воды зимой будет держаться в пределах нормы.

Берег Волги обнажился на сотни метров. Значительное снижение уровня воды в водохранилище произошло осенью этого года. В региональном министерстве природы ulpravda.ru сообщили, что причиной резкого снижения послужило маловодье и минимальный за последние 20 лет приток воды. Специалисты ведомства полагают, что ситуация штатная.

По словам представителя министерства Сергея Солдаткина, было принято решение установить режим работы гидроузлов Жигулевской ГЭС со сбросом в районе 4 400 куб. м в секунду. За уровнем воды в Волге продолжат наблюдать при взаимодействии специалистов из соседних регионов, Чувашии и Татарстана.

Ульяновская область выступает за поддержание стабильного уровня воды в волге не ниже 50 мБС. В минприроды считают, что это тот уровень, который позволит благоприятно пройти паводку весной, чтобы водохранилище наполнилось, а паводковые воды не вызвали подтоплений. Если вода не наполнит хранилище, появится угроза посевам весной и нересту летом.