Врач рассказала о пользе чат-ботов в детских поликлиниках Москвы

Главный врач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева оценила бользу внедрения чат-ботов в детских поликлиниках.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» во вторник, 14 декабря, медик заявила, что внедрение новых технологий позволяет увеличить время непосредственного общения врача с пациентом, чтобы детализировать состояние последнего, провести осмотр и дать рекомендации по лечению конкретно по тому заболеванию, которое удалось диагностировать и уточнить в ходе осмотра.

Врач напомнила, что никаких специальных приложений на свой телефон скачивать не нужно. Предложение заполнить анкету придёт автоматически после записи к врачу через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) или сайт mos.ru. Пациенту нужно будет перейти по ссылке из SMS или пуш-уведомления и в специальной форме опроса рассказать о жалобах, о том, какие препараты он принимает, сообщить, чем он еще болел в своей жизни, а также другую важную информацию.

Шиндряева отметила, что пациенты активно используют возможности нового сервиса.

13 декабря запустили чат-бот, который будет проводить опрос о состоянии здоровья пациентов перед приемом у педиатра. На сайте мэрии Москвы говорится, что при записи детей в возрасте до 15 лет на вопросы электронного помощника будут отвечать родители или законные представители, а подростки старшего возраста смогут пройти опрос чат-бота самостоятельно.

Во взрослых поликлиниках к списку специалистов, которые работают с электронной формой предварительного опроса пациентов, добавлены оториноларингологи и офтальмологи.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что цифрового помощника, который опрашивал москвичей об их жалобах на самочувствие перед приемом у терапевта и гинеколога, запустили в феврале, пишет REGNUM. За время работы сервиса им воспользовались почти 600 тысяч москвичей, пишет «Москва 24».

С начала августа цифровой помощник помогает москвичам вносить в электронные медкарты сведения о личном анамнезе: о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Если пациент или врач ранее уже внесли эти сведения в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно, отмечает агентство городских новостей «Москва».