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Посол России в Британии заявил об освоении НАТО акватории Черного моря

Посол в Британии Келин заявил, что НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря
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НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, и в регионе увеличилось присутствие Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

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«Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Посол отметил, что Россия и НАТО должны выстраивать отношения как два крупнейших геополитических фактора, определяющих европейскую и глобальную безопасность.

«Отношения между ними неизбежны. Но в последние годы то, что мы видели, это был их целенаправленный демонтаж со стороны НАТО. Сейчас отношения на нуле», — констатировал Келин.

Также он высказал мнение, что Великобритания займет одну из наиболее жестких позиций по вопросу о взаимных гарантиях безопасности в НАТО, передает RT. По мнению Келина, члены альянса в Восточной Европе и Великобритания не хотят вести с Россией диалог по гарантиям безопасности и будут всячески пытаться его не допустить.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Во Франции, в свою очередь, оценили намерение России передать НАТО наработки по безопасности. Как заявили в МИД страны, Париж внимательно изучит все предложения, способствующие стратегической безопасности в Европе, а также отвечающие интересам безопасности самой Франции и ее партнеров, сообщается на сайте kp.ru.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

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