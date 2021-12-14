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Собянин объявил о сокращении срока действия QR-кодов по ПЦР до двух дней

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Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательного ПЦР-теста, сокращается с трех дней до двух. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Причиной такого решения градоначальник назвал ожидаемое распространение штамма коронавируса «Омикрон». Новые сроки действия QR-кодов по ПЦР-тестам начнут действовать с 20 декабря.

«QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Также продлевается срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим COVID-19 гражданам.

«Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев», — добавил Собянин.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Кроме того, вице-премьер заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Получить сертификат, сдав такой анализ, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

7 декабря было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно которому срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращается до 48 часов.

24 ноября Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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