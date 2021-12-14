Спортивные клубы Удмуртии освободили от налога на три года

Физкультурные организации Удмуртии включили в перечень наиболее пострадавших от ковидных ограничений и на этом основании освободили на три года от уплаты налога на имущество. Такое решение приняли депутаты госсовета региона во вторник, 14 декабря.

По словам министра спорта республики Александра Варшавского, спортклубы и фитнес-центры в период антиковидных ограничений понесли ощутимые убытки в связи с закрытием — у них отсутствовали средства на зарплату сотрудникам и уплату налогов, передает udm-info.ru.

«У нас есть две цели. Первая — сохранение деятельности действующих организаций отрасли. И вторая — создание благоприятных условий для открытия новых организаций отрасли физкультуры и спорта в условиях коронавирусных ограничений», — заявил Александр Варшавский.

Как стало известно 17 ноября, в Удмуртии открылись спортивные школы, залы и клубы, которые не работали с 1 ноября из-за антиковидных ограничений. Однако эти организации продолжают соблюдать ограничения. Так, всем посетителям измеряют температуру, сотрудники и совершеннолетние посетители должны иметь документы о вакцинации или о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест. В республике продолжали действовать ограничения на проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий.