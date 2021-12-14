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МВД определило порядок уведомления владельцев о вскрытии их автомобилей

МВД подготовило проекты приказов Колокольцева об уведомлении владельцев машин о вскрытии
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Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект приказа о порядке вскрытия автомобилей в отсутствии владельца. Соответствующий документ опубликован во вторник, 14 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, собственник информируется о каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия.

Уточняется, что уведомление может быть направлено в виде телефонограммы, но с последующим направлением бумажной версии. Его также могут отправить заказным отправлением по почте, пишет «Газета.Ru».

В документе будут указаны, в частности, дата, время, место и основания вскрытия машины.

МВД также подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дома граждан в их отсутствие. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение планируют информировать собственника или проживающих граждан, но не позднее 24 часов с момента проникновения, добавили в ведомстве.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей. Согласно документу, сотрудники МВД смогут проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в правонарушении, на которые указали очевидцы.

Глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас 9 декабря комментируя нововведения заявил, что Совфед поддержит законопроект, расширяющий полномочия полиции. По словам сенатора, законопроект будет выдвинут на рассмотрение в верхней палате парламента уже 15 декабря.

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