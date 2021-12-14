Жителей Великих Лук попросили не парковаться на пути новогодней елки

Власти Великих Лук обратились к автолюбителям с просьбой не оставлять машины на пути транспортировки новогодней ели. Ее должны провезти к месту установки до 19:00 15 декабря.

Псковской ленте новостей в городской администрации рассказали, что елку повезут по Октябрьскому проспекту, проспекту Ленина, улице Некрасова и площади Ленина. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Великие Луки уже начали украшать к Новому году. Для города сделали 700-метровую гирлянду. Ее поместят на Центральный мост города. Светодиодное украшение будет светить желтым светом.

Ранее сообщалось, что главные новогодние мероприятия в Пскове планируют провести на Октябрьской площади 25 декабря и 1 января. Об том говорится в постановлении, утвержденном главой городской администрации Борисом Елкиным.