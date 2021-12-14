Прямой эфир
Общество
Почти 60% пожилых жителей Подмосковья привились от COVID-19
Мир
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек
Мир
Министр обороны Колумбии назвал терактом взрывы в аэропорту города Кукута
Общество
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны
Общество
Бывший министр по развитию Дальнего Востока попал в реанимацию
Общество
Голикова заявила о росте числа госпитализаций с COVID-19 в 11 регионах
Мир
Посол России в Британии заявил об освоении НАТО акватории Черного моря
Общество
Голикова сообщила о 77 зарегистрированных в России ПЦР-тестах
Общество
Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам в праздничные дни
Общество
В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19

Жителей Великих Лук попросили не парковаться на пути новогодней елки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великих Лук обратились к автолюбителям с просьбой не оставлять машины на пути транспортировки новогодней ели. Ее должны провезти к месту установки до 19:00 15 декабря.

Псковской ленте новостей в городской администрации рассказали, что елку повезут по Октябрьскому проспекту, проспекту Ленина, улице Некрасова и площади Ленина. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Великие Луки уже начали украшать к Новому году. Для города сделали 700-метровую гирлянду. Ее поместят на Центральный мост города. Светодиодное украшение будет светить желтым светом.

Ранее сообщалось, что главные новогодние мероприятия в Пскове планируют провести на Октябрьской площади 25 декабря и 1 января. Об том говорится в постановлении, утвержденном главой городской администрации Борисом Елкиным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021