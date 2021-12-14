Минометный снаряд времен ВОВ нашли в Тамбовской области
Рабочие обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны при земляных работах в Мичуринске (Тамбовская область). Взрывоопасный предмет уничтожили сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.
По данным специалистов, на снаряде имелись заметные следы коррозии. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Находка идентифицирована как осколочно-минометный снаряд калибра 82 мм.
Специалисты вывезли взрывоопасный предмет на полигон и уничтожили.
В октябре в Мичуринске снаряд обнаружили во время прокладки кабеля электроосвещения на территории железнодорожной станции. Боеприпас также был уничтожен.
В начале декабря артиллерийские снаряды нашли в Бузулуке (Оренбургская область). Местный житель обнаружил два боеприпаса в нежилом районе города.