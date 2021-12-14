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Посол в Британии Келин назвал недопустимым вступление Украины в НАТО

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Россия категорически против вступления Украины в НАТО. Об этом 14 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол страны в Великобритании Андрей Келин.

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«Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО», — сказал высокопоставленный дипломат.

Как он добавил, Москва сделает ответный шаг, если НАТО примет Украину в качестве страны —участницы альянса.

По его словам, Россия и НАТО в настоящее время находятся в параллельных информационных пространствах. Посол отметил, что не отмечает ни готовность слушать друг друга, ни готовность принимать аргументы.

Ранее в этот день он отметил, что страны Восточной Европы будут добиваться того, чтобы никакого разговора по безопасности с Россией не было. По мнению Келина, Великобритания аналогично займет «одну из наиболее крайних позиций».

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры альянса вблизи российских территорий, напомнил Келин.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что если страны НАТО не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Он уточнил, что Москва опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

8 декабря Байден заявил, что США и НАТО изучат вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Он выразил готовность обсудить тему обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения альянса.

17 октября в Пентагоне заявили о готовности США принять Грузию и Украину в НАТО. Для этого две страны должны будут сделать необходимые для членства в альянсе изменения.

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