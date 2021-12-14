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Бывший министр по развитию Дальнего Востока попал в реанимацию

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Бывший министр по развитию Дальнего Востока, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка госпитализирован. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, мужчина попал в реанимацию. При этом он сам обратился в больницу с недомоганием. Медики взяли у 46-летнего экс-министра анализы на коронавирус.

Александр Галушка в 1997 году окончил Московский государственный социальный университет по направлению «экономика и социология труда». Также завершил обучение в Межотраслевом институте повышения квалификации РЭА имени Плеханова по специальности «профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности».

Работал системным аналитиком в Институте проблем управления РАН. Главой Министерства по развитию Дальнего Востока РФ стал 11 сентября 2013 года. Занимал должность министра до 18 мая 2018 года.

С 19 июня 2020 года является заместителем секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой.

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