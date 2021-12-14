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Пассажирка погибла в ДТП с такси и автобусом в ХМАО

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Автомобиль такси столкнулся с автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Пассажирка такси погибла.

Авария произошла на трассе Сургут–Когалым на территории Сургутского района вечером 13 декабря. По данным правоохранительных органов, 23-летний водитель такси не предоставил преимущество автобусу IVECO, который перевозил сотрудников местного предприятия. В автобусе находились десять пассажиров.

От полученных травм погибла 64-летняя женщина, находившаяся в такси. Об этом пишет Megatyumen.ru. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля на трассе Нягань–Талинка. Водитель лесовоза не убедился в отсутствии встречного автомобиля при обгоне. Два человека получили смертельные травмы.

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