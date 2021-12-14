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Госдума приняла закон об организации публичной власти в регионах

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Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Документ определяет принципы деятельности органов власти в субъектах России. Так, закон допускает передачу части полномочий с федерального на уровень ниже, если это не противоречит Основному закону.

Кроме того, он закрепляет положение о том, что региональные законы и нормативные правовые акты не могут противоречить положениям федерального закона или Конституции.

Госдума также поддержала снятие ограничения на право высшего должностного лица региона выдвигать свою кандидатуру на пост в третий раз подряд. Согласно документу, число сроков нахождения у власти губернаторов определят местные органы законодательной власти.

Кроме того, закон предполагает, что президент РФ может освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия или же если недоверие ему выразят члены местного заксобрания.

Предполагается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 июня 2022 года. Совфед планирует рассмотреть закон на заседании 15 декабря.

Данный законопроект внесли в Госдуму 27 сентября председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

22 декабря 2020 года в Москве начала работу комиссия Госсовета по оценке эффективности деятельности региональной власти. Во время мероприятия обсуждались перспективы работы с учетом нововведений, в том числе вхождение в состав, помимо губернаторов и министров, мэров и других руководителей муниципального уровня.

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