Почти 60% пожилых жителей Подмосковья привились от COVID-19

В Московской области почти 60% людей старше 60 лет привились от коронавируса. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.

Еще в ноябре губернатор региона Андрей Воробьев подготовил письма для пожилых жителей Подмосковья и поручил региональному Минздраву разослать их для того, чтобы убедить граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«У нас 947 тыс. жителей старше 60 лет — порядка 57% от общего числа населения сделали прививки. Но нужно дальше вакцинироваться, вы прекрасно это понимаете. И я прошу глав дополнительно эту разъяснительную работу вести», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

По его словам, эта работа нужна, чтобы люди продолжали жить нормальной жизнью и обходились без различных ограничений, пишет REGNUM.

В конце ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число вакцинированных от коронавируса в России превысило 70 млн человек.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти России рассчитывают достигнуть коллективного иммунитета в 80% с учетом сегодняшнего темпа вакцинации от коронавируса к июню 2022 года. Она вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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