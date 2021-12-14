ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию покалеченной мужем Маргарите Грачевой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал во вторник, 14 декабря, Россию выплатить €370 тыс. Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

«Суд постановил, что Россия должна выплатить Грачевой €330 660 за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также €40 000 в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении ЕСПЧ.

В июле 2019 года ЕСПЧ принял к рассмотрению около десяти жалоб на Россию, касающихся бытового насилия в семье, включая обращение жительницы города Серпухова Маргариты Грачевой, передает RT.

Грачева заявила в беседе с телеканалом «360», что власти должны обратить внимание на решение ЕСПЧ о выплате ей компенсации.

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года. Суд приговорил его к 14-летнему заключению в колонии строгого режима. Пострадавшая назвала вынесенный приговор недостаточно суровым, добавив, что не увидела во время процесса раскаяния.

Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй ей установили протез.

ЕСПЧ присудил компенсации ещё трем жертвам домашнего насилия из России. Это Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова. Им должны выплатить по €20 тыс. в качестве компенсации морального ущерба, пишет Pravda.Ru.