Порядка 4 тыс. куб. м снега вывезли с улиц Мурманска за сутки

С улиц Мурманска только за одни сутки вывезли 3918 куб. м снега. На посыпку дорог и тротуаров потратили 53 куб. м песочно-соляной смеси.

В дневные часы снег с дорог убирали 84 единицы техники, а ночью на уборку вышли 77 снегоуборочных машин. За несколько часов коммунальные службы расчистили 10 улиц, два поезда, один проспект и одно шоссе, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее сообщалось, что в Московской области в ночь на 14 декабря очистили от снега и обработали противогололедными материалами свыше 24 тыс. км дорог. В работах задействовали более 2 тыс. единиц техники и свыше 2,5 тыс. рабочих.