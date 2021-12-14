Прямой эфир
Общество
Почти 60% пожилых жителей Подмосковья привились от COVID-19
Мир
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек
Мир
Министр обороны Колумбии назвал терактом взрывы в аэропорту города Кукута
Общество
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны
Общество
Бывший министр по развитию Дальнего Востока попал в реанимацию
Общество
Голикова заявила о росте числа госпитализаций с COVID-19 в 11 регионах
Мир
Посол России в Британии заявил об освоении НАТО акватории Черного моря
Общество
Голикова сообщила о 77 зарегистрированных в России ПЦР-тестах
Общество
Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам в праздничные дни
Общество
В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19

Порядка 4 тыс. куб. м снега вывезли с улиц Мурманска за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С улиц Мурманска только за одни сутки вывезли 3918 куб. м снега. На посыпку дорог и тротуаров потратили 53 куб. м песочно-соляной смеси.

В дневные часы снег с дорог убирали 84 единицы техники, а ночью на уборку вышли 77 снегоуборочных машин. За несколько часов коммунальные службы расчистили 10 улиц, два поезда, один проспект и одно шоссе, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее сообщалось, что в Московской области в ночь на 14 декабря очистили от снега и обработали противогололедными материалами свыше 24 тыс. км дорог. В работах задействовали более 2 тыс. единиц техники и свыше 2,5 тыс. рабочих.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021