Министр обороны Колумбии назвал терактом взрывы в аэропорту города Кукута

Взрывы, прогремевшие 14 декабря в аэропорту колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой, были терактом. Об этом сообщил министр национальной обороны Колумбии Диего Молано.

«Сегодня утром в 05:45 местного времени (13:45 мск. — Ред.) человек со взрывным устройством попытался пройти через ворота аэропорта, и при этой попытке устройство сработало, сам преступник погиб. Он был бандитом, у которого был террористический умысел против одного из объектов в аэропорту», — приводит его слова радиостанция Bluradio.

Ранее в этот день стало известно о двойной атаке на аэропорт в Колумбии. Сообщалось, что после первого взрыва правоохранители начали проверять подозрительный ящик, он сдетонировал.

По данным местных властей, после первого взрыва погиб человек, который взаимодействовал со взрывным устройством, в результате второй террористической атаки погибли двое сотрудников полиции.