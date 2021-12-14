В СФ назвали слова канцлера Австрии об СП-2 позицией здравомыслящего человека

Слова нового канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что Вена продолжает поддерживать газопровод «Северный поток – 2» и ожидает его скорого запуска, — это позиция здравомыслящего человека. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«Адекватная позиция здравомыслящего человека. Трубопровод «Северный поток – 2» выгоден всем участникам цивилизованного рынка. Мы совсем недавно видели, к чему приводит отсутствие долгосрочных контрактов с надежными поставщиками. В этом смысле мы никогда не подводили своих партнеров и доставляли газ, соблюдая все условия договорных отношений», — отметил он.

О своей поддержке «Северного потока – 2» Нехаммер заявил ранее в этот день. Австрийский канцлер подчеркнул, что СП-2 — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в ЕС. По его словам, какие-либо санкции в отношении газопровода «только навредят Европейскому союзу» и не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» уличил Бербок в использовании СП-2 в качестве инструмента политических переговоров.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.