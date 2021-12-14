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Суд взыскал с обвиняемых по делу Тихановского около 73 млн рублей

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Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда взыскала с обвиняемых по делу белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского нанесенный государству ущерб в размере более 2,5 млн белорусских рублей (около 73 млн российских рублей). Об этом 14 декабря сообщил начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев.

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«С обвиняемых взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере более 2,5 млн рублей», — сказал он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

Ранее в этот день Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Его адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.

Светлана Тихановская назвала приговор мужу «публичной местью» действующей власти «своим сильнейшим противникам».

По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Отмечалось, что блогер через YouTube и Telegram открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана.

В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали. После прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.

Светлана Тихановская уехала за границу. В мае 2021 года дело Тихановского поступило в Верховный суд Белоруссии.

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