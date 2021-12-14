Полиция подтвердила задержание напавшего на курьера с ножом в Москве

Правоохранители подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в нападении на курьера на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Уточняется, что в 13:45 мск в полицию поступила информация о причинении телесных повреждений гражданину на Самаркандском бульваре. Полицейские установили, что возле остановки между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар острым предметом.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и доставили его в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел ранее в этот день. Отмечалось, что телесные повреждения получил сотрудник службы доставки. По информации РЕН ТВ, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым данным, сначала он принялся оскорблять потерпевшего, а затем набросился на него с ножом.

В результате курьер получил ранение в горло. По предварительным данным, пострадавшему 20 лет, он потерял много крови, его госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.