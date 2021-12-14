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ВОЗ заявила о росте числа случаев заболевания коронавирусом в Африке на 83% за неделю

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В Африке число случаев заболевания коронавирусом увеличилось за прошедшую неделю на 83%. Об этом в Африканском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили во вторник, 14 декабря.

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«Рост числа новых случаев COVID-19 в Африке на 83% за последнюю неделю, вызванный вариантами «Дельта» и «Омикрон», вызывает меньше смертей, чем предыдущие волны», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что на континенте за прошедшие семь дней выявили более 196 тыс. пациентов с COVID-19, передает RT.

Ранее в этот день в пресс-службе организации заявили, что ожидают роста числа госпитализаций и летальных исходов из-за штамма коронавируса «Омикрон», сообщает телеканал «360».

Накануне в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с выявленным штаммом «Омикрон», передает НСН. Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев смертей или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном числе летальных исходов из-за «Омикрона».

Ожидается, что более подробная информация о тяжести этого варианта коронавируса поступит в ближайшие недели. В ВОЗ подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных «Омикроном» необходима дополнительная информация, которую могут предоставить государства, обмениваясь сведениями о госпитализированных через платформу клинических данных организации.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Широкое распространение он уже получил как минимум в Великобритании. По словам главы британского минздрава Саджида Джавида, скорость распространения этого штамма феноменальна. Он также сообщил, что на «Омикрон» приходится, вероятно, около 40% заражений в Лондоне.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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