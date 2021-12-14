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В ФРГ оценили текущую ситуацию на границе Белоруссии и Польши

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Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность. Об этом 14 декабря сообщил источник в офисе канцлера ФРГ.

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«Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная, Белоруссия демонстрирует бесчеловечное поведение», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что целью проведения саммита Евросоюза в четверг станет продолжение оказания давления на Белоруссию и солидарность с Литвой, Латвией и Польшей.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые меры затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

7 декабря Минск с 1 января 2022 года ввел продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. Постановление не касается товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Евросоюз обвинил в произошедшем Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

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