Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы

Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «БелТА».

Утверждается, что Тихановский через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей, а своими высказываниями разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Следствие доказало взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов. Всего по уголовному делу было проведено более 70 экспертиз.

Кроме того, отмечается, что в мае 2020 года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая председателю комиссии.

Ему было предъявлено обвинение по статьям «Организация массовых беспорядков», «Разжигание социальной вражды», «Воспрепятствование работе ЦИК», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», дополняет «Газета.RU».

В свою очередь Светлана Тихановская, комментируя приговор мужу, заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко таким образом «публично мстит своим сильнейшим противникам». Она также отметила, что белорусский лидер «скрывает политзаключенных на закрытых судебных процессах».

Тихановская добавила, что за происходящим следит весь мир.

Адвокат блогера Виктор Мацкевич заявил, что приговор будет обжалован. По его словам, он является незаконным.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана. В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали.

По итогам выборов победу одержал Александр Лукашенко. Сторонники Тихановской вышли на акции протеста, которые затем переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.