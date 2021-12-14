Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в Тыве

После массового отравления детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» в Тыве возбуждено уголовное дело. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

С симптомами пищевого отравления и повышенной температуры в инфекционную больницу было доставлено более 20 учащихся средних классов республиканской школы-интернат «Тувинский кадетский корпус». По предварительным данным, дети отравились во время ужина в школе-интернат.

На данный момент госпитализированы 74 воспитанника учреждения с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести». Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Также Следственное управление СК РФ по Республике Тыва организовало процессуальную проверку. В данный момент осматриваются столовое помещение и пищеблок школы-интерната, изымается документация и образцы продуктов и воды. В ведомстве уточнили, что состояние 25 отравившихся детей оценивается как среднетяжелое, 40 детей — средней тяжести, состояние девяти детей удовлетворительное.