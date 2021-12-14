Еврокомиссия планирует запретить долгосрочные контракты на поставки газа

Европейская комиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов по газу, передает телеканал «Известия». Отказаться от договоров страны ЕС могут после 2049 года. Газ в будущем не хотят закупать впрок, разве что для заполнения подземных хранилищ на крайний случай. Как отметили в издании Bloomberg, проект поможет стратегии «зеленого перехода». В настоящее время Брюссель беспокоит ситуация на рынке. ЕС опасается перебоев с поставками газа и отключения электростанций.

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