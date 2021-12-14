Центр Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «Омикрон»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал модификацию вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон». Об этом 14 декабря сообщил директор центра Александр Гинцбург.

В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что «Омикрон» вытеснит вариант «Дельта». Возможно, в таком случае, отметил Гинцбург, вакцина должна быть двухкомпонентной и защищать как от «Омикрона», так и от «Дельты», уточняет «Газета.Ru».

«Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время Институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний», — подчеркнул директор центра Гамалеи.

Он также добавил, что, если произойдет вытеснение «Дельты» «Омикроном», необходимо будет заменить вставку, которая определяет защиту от «Дельта»-штамма, на вставку, которая будет определять защиту от нового варианта. Такие конструкции, по словам Гинцбурга, уже созданы.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян «Омикрон» выявлен у 16 человек.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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