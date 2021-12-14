Главу села в Волгоградской области осудили за гибель ребенка в фонтане

Волгоградский областной суд вынес окончательный приговор главе Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района за халатность, стоившую жизни 9-летней девочке. Наказание осталось без изменения — два года колонии-поселения. В пользу родителей погибшего ребенка с администрации поселения взыскано по 1,5 млн рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Напомним, чиновник принял работы по строительству фонтана в парке станицы Березовская, не проверив их качество. В июле 2020 года 9-летняя девочка играла с подругой в парке и случайно уронила в фонтан кепку. Пытаясь достать свою вещь из воды, школьница получила удар током и скончалась на месте. Ее подруга получила травмы.

Ранее в Учалинском районе Башкирии задержали главу Сафаровского сельсовета. Он стал фигурантом уголовного дела о халатности. Стая псов загрызла четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде. Как сообщили в Следственном комитете республики, глава сельсовета не раз получал жалобы от граждан на агрессивных бездомных животных. Однако он не направил обращение в подрядную организацию или в районную администрацию, хотя это входит в обязанности чиновника. 17 апреля ребенок играл возле своего дома, когда на него набросились сразу несколько животных. Мальчик скончался на месте.