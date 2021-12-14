Взрыв прогремел в аэропорту в Колумбии

В аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой произошел второй взрыв. Предположительно, погибли два человека. Об этом 14 декабря сообщил местный телеканал Caracol.

«Двойная атака на аэропорт в Кукуте. После первого взрыва правоохранители начали проверять [подозрительный] ящик, он сдетонировал. Предположительно, погибли двое полицейских», — говорится в аккаунте телеканала в Twitter.

По информации местных властей, за взрывами стоят террористы.

«Согласно данным властей, в результате первого взрыва погиб человек, который взаимодействовал со взрывным устройством, в результате второй террористической атаки погибли двое сотрудников полиции», — написала газета El Tiempo.

Ранее во вторник в этом же аэропорту прогремел первый взрыв. Отмечалось, что рядом со взлетно-посадочной полосой был замечен человек со взрывчаткой.

15 июня мощный взрыв прогремел на территории 30-й армейской бригады в Кукуте, пострадали 36 человек. Министр национальной обороны Колумбии Диего Молано тогда назвал произошедшее «гнусным террористическим актом». Он выдвинул предположение, что ответственность за трагедию должна быть возложена на «левых повстанцев». Он добавил, что, возможно, к взрыву автомобиля причастна «Армия национального освобождения», параллельно расследовалась версия нападения на колумбийских военных подразделений «Революционных вооруженных сил Колумбии».