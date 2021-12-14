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МВД подготовило проекты приказов Колокольцева об уведомлении владельцев машин о вскрытии

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Министерство внутренних дел РФ разработало проект о порядке информирования собственника машины и жилища об их вскрытии полицейскими в отсутствие владельца. Проект приказа главы МВД опубликован во вторник, 14 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, собственника автомобиля должны проинформировать не позднее 24 часов с момента вскрытия, направив уведомление. В документе будут указаны, в частности, дата, время, место и основания вскрытия машины.

Отправить документ могут заказным отправлением по почте или с помощью телефонограммы, но с последующим направлением бумажной версии, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что при отказе собственника получить на руки уведомление и поставить подпись на нем сотрудником полиции на втором экземпляре делается соответствующая запись, а уведомление направляется по почте или через интернет.

Проект приказа в настоящее время проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.

Кроме того, МВД подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дома граждан в их отсутствие. Так, о каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение планируют информировать собственника или проживающих граждан, но не позднее 24 часов с момента проникновения.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей.

Сотрудники МВД смогут проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в правонарушении, на которые указали очевидцы. Полицейские получат право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Они смогут также осматривать машины для проверки заявлений о происшествиях.

Глава профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 9 декабря заявил, что Совфед поддержит законопроект, расширяющий полномочия полиции. По словам сенатора, законопроект будет выдвинут на рассмотрение в верхней палате парламента уже 15 декабря.

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