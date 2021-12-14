Три автозимника открыли к отдаленным селам ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыли три зимние дороги к отдаленным населенным пунктам. Для каждого автозимника определена максимальная грузоподъемность.

В Пуровском районе открыт проезд до села Халясавэй. Протяженность временной дороги составляет 63,5 км. Выехать на автозимник может техника с массой до 10 т, в дальнейшем грузоподъемность поднимут до 40 т при нарастании толщины льда. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В Приуральском районе открыт зимник Аксарка — Белоярск. На дорогу протяженностью 46 км могут выехать полноприводные автомобили с массой до 5 т.

В Красноселькупском районе открыт проезд по маршруту Коротчаево — Красноселькуп для полноприводных автомобилей массой до 25 т.

9 декабря сообщалось об открытии первой ледовой переправы в Красноярском крае. Автомобилисты могут проехать по льду в поселок Диксон.