На Гаити в городе Кап-Аитьен более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим

На Гаити в городе Кап-Аитьен более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим

2021-12-14 14:57:23

2021-12-14 14:57:23

2021-12-14 14:57:23

2021-12-14 14:57:23

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