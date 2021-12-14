Ликвидировано открытое горение на предприятии по обработке дерева в Клину

Открытое горение ликвидировано на предприятии по обработке дерева в подмосковном Клину. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло ранее в этот день в городе Высоковске на улице Первомайской, дом 2. Загорелась кровля предприятия по переработке дерева.

Сообщение о возгорании поступило в 07:13 мск. В 10:02 спасателям удалось локализовать пожар. В 12:02 было ликвидировано открытое горение. Огнем было охвачено 1,5 тыс. кв. м, пишет «Москва 24».

К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники, сообщает РИАМО.

Как передает RT, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В понедельник, 13 декабря, в Москве на Крымском Валу произошел пожар на складе резины. В результате ЧП никто не пострадал.