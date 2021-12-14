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В Новосибирске выкатили первый летный образец беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом

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На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом. Об этом 14 декабря сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Он проверил текущую работу по выполнению гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством предприятия, в ходе которого обсудил исполнение госконтрактов. Также Криворучко проконтролировал выкатку «Охотника» и проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

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«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — сказал он.

По словам Криворучко, этот комплекс имеет сниженную радиолокационная заметность.

Как отметил замминистра, производство «Охотника» требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, его невозможно собрать из доступных на рынке деталей, в отличие от многих зарубежных беспилотников.

Кроме того, он подчеркнул, что новая модель представляет собой высокоинтеллектуальную систему, которая способна решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — пояснил Криворучко.

В феврале летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал о характеристиках беспилотника С-70 «Охотник». Он отметил, что тяжелый ударный дрон способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.

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