Два человека погибли в ДТП с лесовозом на трассе в ХМАО

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля в Ханты-Мансийском автономном округе. Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы.

Авария произошла 14 декабря на трассе Нягань–Талинка. По предварительным данным полиции, водитель лесовоза во время обгона не убедился в отсутствии встречного автомобиля и допустил столкновение с Volkswagen. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Два человека получили смертельные травмы. Один из пассажиров иномарки выжил, его доставили в больницу.

За 11 месяцев 2021 года на дороге Нягань–Талинка в результате четырех серьезных ДТП три человека погибли и семеро пострадали. В начале декабря священнослужители прочитали молитвы и освятили опасные участки дороги.