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Синоптики предупредили о мощном снегопаде в Карелии

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Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. В течение нескольких часов, начиная с вечера 14 декабря и в течение ночи на 15 декабря, южные и центральные районы республики накроет мощный снегопад.

Местами ожидается налипание мокрого снега. Непогода не обойдет стороной и Петрозаводск, пишет ИА «Карелinform».

13 декабря в Петрозаводске выпало порядка 7 см осадков. В столице Карелии продолжает действовать режим повышенной готовности из-за неубранных дорог.

Ранее сообщалось о решении оставить под снегом часть дорог в Карелии этой зимой. Пять участков федеральных трасс будут содержаться под уплотненным снежным покровом.

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