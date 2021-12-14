Кольцевую городскую электричку планируют запустить в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону планируется реализовать проект по созданию кольцевого маршрута городской электрички, говорится в программе развития транспорта до 2035 года. Речь идет о создании северного полукольца, которое будет иметь шесть остановок. Всего на этом направлении начнут курсировать 22 пары поездов в сутки, интервал движения составит 30 минут.

Вложить в проект планируется 10,5 млрд рублей. Деньги должна направить компания РЖД в рамках одной из своих программ, пишет RostovGazeta. О сроках строительства пока информации нет.

Власти Ростова-на-Дону закупят сотню автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом рассказал в ноябре глава города Алексей Логвиненко. Для обновления автопарка необходимо приобрести 285 автобусов. На первом этапе город закупит 100 единиц транспорта. По словам Логвиненко, приоритет на дорогах Ростова отдадут общественному транспорту. Планы по развитию инфраструктуры также включают автоматизацию процесса управления светофорами.