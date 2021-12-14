Доля автомобилей с автоматом в Москве достигла 90%

В Москве 9 из 10 автомобилей имеют автоматическую трансмиссию (АТ). Об этом 14 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом доля АТ в 90% еще не максимальный показатель в стране. Так, в Приморском крае на долю новых машин с автоматами приходится 91% от общего объема реализации.

В Подмосковье рыночная доля автомобилей с АТ составляет 84%, в Санкт-Петербурге — 83%. Также в этом плане можно отметить Хабаровский край (82%) и Сахалин (80%).

6 декабря сообщалось, что в России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го. Однако в годовом выражении результат января–ноября 2021 года положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.