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Свыше 300 человек расселят из аварийного жилья в Омской области

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В Омской области до конца 2021 года планируют расселить из аварийного жилья 306 человек. О реализации программы переселения губернатор Александр Бурков рассказал во время заседания наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

План по расселению с 2019 по 2021 год включал 22,37 тыс. кв. м жилья. В улучшении условий проживания нуждалась 1,24 тыс. жителей Омской области. По словам Буркова, новые квартиры получили 934 человека. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Еще требуется расселить почти 8,6 тыс. кв. м жилья. По 5,8 тыс. кв. м заключены контракты, в стадии заключения контрактов — еще 568 кв. м. Кроме того, часть граждан получит денежные компенсации.

Глава региона отметил, что все этапы программы до конца 2021 года будут выполнены в полном объеме.

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