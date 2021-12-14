Названа средняя стоимость корпоратива в воронежской фирме

Проведение корпоратива в компании в Воронеже обойдется в среднем в 96 тыс. рублей. Это подсчитали в «Авито.Услуги». Сумма получается из расчета шести часов мероприятия на 50 человек, без учета алкогольных напитков.

По данным экспертов, спрос на услуги по организации и проведению корпоративов в Воронеже вырос на 88% с октября по декабрь по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Со стороны работодателей на 85% увеличился спрос на изготовление подарков для сотрудников. Самые популярные — это наборы с шоколадом, орехами, медом, имбирными пряниками, мыло ручной работы и именные кружки. Средняя цена одного подарка — 1 тыс. рублей.

Также с начала октября на 115% вырос спрос на аренду залов для новогодних мероприятий в Воронеже. Средняя почасовая оплата составляет 1 тыс. рублей. Услуги кейтеринга обойдутся в 500 рублей на одного человека.

Вырос спрос и на услуги ведущих и аниматоров — на 46%. Они готовы за 2 тыс. рублей в час дарить праздничное настроение всему коллективу любой компании, пишет ИА «Абирег».

Ранее была названа самая популярная тематика для новогодних корпоративов в российских компаниях в 2021 году. Это тема «Великого Гэтсби».