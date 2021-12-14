Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу в общественных местах. Об этом во вторник, 14 декабря, говорится в опубликованном тексте заключения комитета.

«Принимая во внимание особенную опасность новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее высокую контагиозность и необходимость принятия всех возможных мер санитарно-эпидемиологического характера, в целях предотвращения распространения COVID-19, включая вакцинацию граждан Российской Федерации, комитет поддерживает предлагаемые законопроектом меры», — говорится в заключении комитета ГД по охране здоровья.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Кроме того, отмечается, что сертификаты вакцинации — важный инструмент для предотвращения распространения коронавируса в стране. Он направлен на снижение риска инфицирования граждан, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны, сказано в документе.

Глава комитета Дмитрий Хубезов уточнил, что законопроект будет рассмотрен 16 декабря, дополняет сайт «Газета.Ru».

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что детей закон о QR-кодах касаться не будет. Также, по ее словам, от них не станут требовать ПЦР-тесты.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил 13 декабря о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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