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Три случая гонконгского гриппа выявили среди детей в Тюменской области

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Врачи диагностировали гонконгский грипп у трех детей в Тюменской области. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в регионе за неделю выросла на 41%.

По данным областной больницы № 4 в Ишиме, гриппом заболели четверо детей 3, 5, 7 и 13 лет. У троих из них лабораторные исследования подтвердили заражение гриппом A(H3N2). Об этом сообщает портал «Наш город». Гонконгский грипп вызывает температуру до 39 градусов спустя 1–2 дня после заражения, симптомами также являются головная боль, сухой кашель и першение в горле. Эффективной профилактикой медики называют вакцинацию.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог на 12%. Среди совокупного населения заболеваемость выросла на 41%, среди детей — на 54%. Прививки против гриппа сделали свыше 679 тыс. человек.

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