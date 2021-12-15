Кардиолог назвал правила для снижения риска внезапной смерти

Контроль за артериальным давлением поможет снизить риск опасных патологий, способных привести к внезапной смерти. Об этом рассказал военный врач, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Как отметил специалист, гипертоническая болезнь наблюдается у порядка 65–70% граждан, при этом многие из них редко измеряют давление и не знают свои показатели. Врач указал на важность регулярного измерения давления для предотвращения серьезных осложнений, таких как аневризма, инсульт и инфаркт миокарда. Так, молодым людям необходимо измерять давление не реже раза в неделю, а гражданам среднего возраста — раз в два-три дня.

Также эксперт порекомендовал тщательно следить за питанием. По словам Хорошева, неправильный рацион чреват возникновением опасных заболеваний.

«Как бывает у молодых, у студентов: схватил кусок колбасы на ходу, забежал в ресторан быстрого питания и перекусил. Это не проходит бесследно и скажется уже годам к 30», — указал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач добавил, что для снижения риска патологий важно не злоупотреблять алкогольными напитками.

10 декабря врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», какое должно быть оптимальное соотношение массы тела и роста. Для оценки недостаточной, нормальной или избыточной массы тела у взрослых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать показатель ИМТ — индекс массы тела. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Специалист подчеркнула, что повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска многих заболеваний.