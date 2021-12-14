Около тысячи дворов включили в список благоустройства в Татарстане

В следующем году по президентской программе «Наш двор» в Татарстане планируется обновить не менее 1 тыс. территорий возле многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«В 2021 году мы благоустроили 1078 дворов на 8 млрд рублей. В 2022 году эта цифра будет не меньше, бюджет остается на уровне прошлого года», — сказал он.

При формировании списка дворов на 2022 год использовался новый метод отбора. Новый перечень составлен по итогам голосования жителей, передает ИА «Татар-информ».

В рамках программы выполняется шесть видов работ: создание или ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, установка опор освещения или ремонт существующих, установка безопасного детского и спортивного оборудования, создание или обновление площадок для ТКО, установка хозяйственно-бытового оборудования.