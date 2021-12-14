Нижегородские парковки станут бесплатными для многодетных всей области

Мэрия Нижнего Новгорода расширила перечень категорий, которые могут пользоваться городскими парковками на льготных условиях. В него включили многодетные семьи, зарегистрированные не только в столице региона, но и в области.

Правда, на такое разрешение может претендовать лишь один из родителей — членов многодетной семьи, у которых есть машина. Также важным условием является регистрация по месту пребывания или жительства на территории Нижегородской области.

В мэрии Нижнего Новгорода ИА «НьюсНН» уточняли, что под многодетной семьей имеется в виду семья, воспитывающая трех или более несовершеннолетних детей.