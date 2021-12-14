Вдвое меньше нормы снега выпало в Омске в декабре

К 10 декабря в таежных районах Омской области высота снежного покрова превысила норму на 2–4 см. При этом в Омске выпало в два раза меньше нормы осадков.

По данным Обь-Иртышского УГМС, нехватка снега отмечается на юге региона. В Русской Поляне выпало 3 см снега, что меньше нормы на 9 см. В Омске выпало 10 см снега при норме 18 см, пишет ИА «Город55». За аналогичный период 2020 года выпало 13 см снега.

В Седельниково и Тевризе выпало примерно 30 см снега, что превышает норму на 7–8 см.

«Высота снежного покрова напрямую зависит от количества выпавших осадков. В северных районах зимой их обычно больше, там и нормы выше. Правда, в этом году разница в распределении по территории области количества осадков существенная. Причина в том, что проходившие циклоны затрагивали в основном северную часть», — отметила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Ранее рекордный снегопад обрушился на Москву. В столице выросли почти 30-сантиметровые сугробы. Такие показатели соответствуют второй половине января и более чем в два раза превышают среднюю норму второй декады декабря.