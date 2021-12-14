ООН признала рекордной жару в Арктике летом 2020 года

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН признала рекордной температуру воздуха в Арктике летом 2020 года. Об этом говорится на сайте организации во вторник, 14 декабря.

Аномально высокие показатели были зафиксированы в российском Верхоянске 20 июля 2020 года. Столбик термометра показал отметку +38 градусов, пишет Life.ru.

Запись об аномальной температуре внесли в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях, отмечает телеканал «360».

В ВМО подчеркнули, что такая температура является более подходящей для Средиземноморья, чем для Арктики. Ее зафиксировали во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла.

В течение половины лета 2020 года средние температуры в арктической зоне Сибири превышали норму на 10 градусов. По мнению экологов, это привело к разрушительным пожарам и масштабным потерям льда. Из-за этого остро встала проблема потепления в указанном регионе, пишет сайт aif.ru.

Как отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, смягчение вызванных климатическим кризисом мер потребует выделения мировым сообществом до $10 трлн.

В ноябре в ВМО заявили, что некоторые тихоокеанские островные государства могут исчезнуть в результате глобального изменения климата. Эксперты подчеркивают, что в случае дальнейшего повышения глобальной температуры, возможно, разрушится 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе.