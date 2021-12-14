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В Центре Чумакова заявили об эффективности вакцины «КовиВак» против «Омикрона»

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Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» должна быть эффективна в отношении нового штамма инфекции «Омикрон», модифицировать препарат не требуется. Об этом 14 декабря заявил «Интерфаксу» директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы полагаем, что вакцина должна быть априори эффективна против данного субварианта, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав вируса. А изменения в «Омикроне», даже при всей значительности, вряд ли будут кардинальными, поэтому мы не видим необходимости изменять или модифицировать препарат», — пояснил он.

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13 декабря ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев заявил, что штамм COVOID-19 «Омикрон» может обладать способностью обходить существующую вакцинную защиту. По его словам, согласно лабораторным исследованиям, данный штамм может уходить от антител, выработанных как в результате перенесенного заболевания, так и в результате вакцинации.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство подготовило план оперативного противодействия распространению в России штамма коронавируса «Омикрон».

12 декабря ученые из ЮАР сообщили, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма «Омикрон» составила 22,5%. При этом специалисты констатировали, что этот препарат может защитить от тяжелого протекания COVID-19.

В свою очередь, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» будет выяснена в течение 10 дней. До этого, 9 декабря, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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