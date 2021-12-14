Опубликовано видео с подозреваемой в краже 23 млн рублей кассиршей из Ачинска

Министерство внутренних дел России во вторник, 14 декабря, опубликовало видеозапись с подозреваемой в хищении более чем 20 млн рублей сотрудницей кассового офиса банка в городе Ачинске Красноярского края. Кадры размещены на сайте «МВД-Медиа».

На них видно, как кассир сидит напротив сотрудника МВД, который зачитывает ее права. На женщине черная одежда, лицо скрыто капюшоном.

Ранее в этот день стало известно, что подозреваемая сдалась полиции. После кражи она неделю скрывалась. По данным следствия, в дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению.

Правоохранители установили личность подозреваемой: ею оказалась кассир 1991 года рождения. В тот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Следствие предположило, что мать подозреваемой на самом деле знала о ее местонахождении. С женщиной побеседовали еще раз. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию.

По фату произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

Как сообщает РЕН ТВ, за неделю до происшествия женщина наглоталась таблеток, а при пропаже оставила на работе и дома записки, где заявляла, что от всего устала. Знакомые кассира предположили, что ее шантажировали. Соседи женщины также усомнились в ее причастности к краже, заявив, что она всегда была доброжелательной и производила положительное впечатление.