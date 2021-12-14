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МВД подготовило проект приказа о вскрытии автомобиля в отсутствие владельца

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МВД России разработало порядок информирования собственника автомобиля о его вскрытии полицейскими в отсутствие владельца. Проект приказа главы МВД Владимира Колокольцева 14 декабря опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Собственник должен быть проинформирован о каждом случае вскрытия транспортного средства в максимально короткий срок, не позднее 24 часов с момента вскрытия», — говорится в документе.

Уведомление может быть направлено заказным почтовым отправлением, по факсу, в виде телефонограммы с последующим направлением уведомления по почте, а также через интернет с официального адреса электронной почты органа внутренних дел. Уведомление вручается сотрудником полиции лично под подпись на втором экземпляре с указанием даты и времени.

Проект этого приказа в настоящее время проходит предусмотренные законодательством общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.

Также МВД подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дома граждан в их отсутствие.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей. Поправки предполагают, что сотрудники МВД смогут проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в правонарушении, на которые указали очевидцы. Полицейские получат право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Они смогут также осматривать машины для проверки заявлений о происшествиях.

9 декабря глава профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совфед поддержит законопроект, расширяющий полномочия полиции. По словам сенатора, законопроект будет выдвинут на рассмотрение в верхней палате парламента уже 15 декабря.

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