Автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Тверской области

В городе Удомле Тверской области автомобиль сбил 12-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позже водителя нашли.

Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на УГИБДД по Тверской области, инцидент произошел на улице Попова 14 декабря. У ребенка диагностировали перелом правой бедренной кости. Он госпитализирован.

9 декабря сообщалось, что в городе Грязи Липецкой области автомобиль сбил восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.