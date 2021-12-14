Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект закона о QR-кодах в общественных местах. Об этом говорится в документе, опубликованном 14 декабря в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предлагается закрепить, что в случае угрозы распространения COVID-19 граждане могут посещать общественные места при наличии документа о наличии прививки против инфекции, справки о медотводе или о перенесенном заболевании. Одновременно с этим надо предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Законопроектом закрепляется, что документация, обозначенная в проектируемой норме, будет содержать двухмерный штриховой код (QR-код). На бумажном носителе такая документация будет выдаваться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — отметили депутаты.

Парламентарии отметили, что для борьбы с коронавирусом государство принимает все меры. Ограничения нужны для пресечения распространения инфекции и мягче в сравнении с практикой Европы и Азии.

В заключении говорится о поддержке комитетом Госдумы по охране здоровья концепции законопроекта. Депутатам рекомендуется принять его в первом чтении.

Рассмотрение документа назначено на 16 декабря.

Как уточняет «Газета.Ru», вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что проект по введению QR-кодов не ограничивает права россиян. Он связан с порядком оказания услуг на фоне эпидемиологического подъема, когда надо сохранить жизнь в регионе, объясняла вице-премьер.

13 декабря сообщалось, что регионов, которые готовы поддержать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест только с учетом высказанных ими замечаний, немного. По словам источников, на сегодня это три субъекта: Чукотка, Алтайский край и Республика Коми,